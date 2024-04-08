Чтобы в декларации УСН правильно прошло уменьшение налога на взносы, надо заполнить строку 102

Организации и ИП-работодатели на УСН «доходы» могут уменьшить налог на взносы только на 50%. ИП без работников – на 100%.

Чтобы это условие можно было проконтролировать, нужно заполнять строку 102 раздела 2.1.1.

Если у ИП нет наемных работников, в строке 102 он ставит код «2».

В этом случае уменьшать налог на взносы можно вплоть до нуля.

Но в любом случае строка 140 не может быть больше строки 130, а строка 141 – больше строки 131 и т. д.

То есть сумма взносов не должна превышать сумму аванса по УСН.

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