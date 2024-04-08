Даны уточнения по льготным кредитам аграриям

Приказ Министерства сельского хозяйства от 15.03.2024 № 146 уточнил категории заемщиков-аграриев, которые могут рассчитывать на льготные кредиты с размером субсидирования для банков 70% ключевой ставки ЦБ.

Обновлены и направления использования кредитов.

Пересмотрен перечень направлений целевого использования льготных кредитов, по которым размер субсидии составляет 50% ключевой ставки.

Льготный краткосрочный кредит для одного заемщика-агрария не может быть больше 1 млрд рублей в год.

В частности, установлено, что если заемщиками по льготным кредитам — заказчики или участники комплексного научно-технического проекта в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2030 годы, то льготные кредиты, по которым размер субсидии банкам составляет 70% ключевой ставки, используются по направлениям, для которых размер субсидии составляет 50% ключевой ставки.