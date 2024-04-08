Отражение на ЕНС уплаты ИП фиксированных взносов ранее срока по НК невозможно

ФНС разъяснила нюансы исполнения ИП обязанности по уплате фиксированных страховых взносов, в том числе в случае его смерти.

Федеральная налоговая служба в письме от 20.02.2024 № БС-4-11/1881@ на основе разъяснений СФР сообщила, что передача сведений о начисленных и уплаченных страховых взносах, соответствующих периоду деятельности плательщиков, снятых с учета по причине смерти, в целях обеспечения пенсионных прав застрахованных, в том числе при назначении или перерасчете пенсии по случаю потери кормильца нетрудоспособным членам семьи умершего, состоявшим на его иждивении, невозможна.

Дело в том, что правоспособность лица в правоотношениях по уплате налогов и взносов и формированию налоговой обязанности прекращается с его смертью.

Правовое регулирование функционирования единого налогового счета (ЕНС) не предусматривает возможности исполнения обязанности по уплате страховых взносов в фиксированном размере ранее установленного законом срока уплаты. В том числе при подаче заявления о зачете в счет предстоящей обязанности по их уплате.

Суммы, зачтенные в счет предстоящей обязанности, по своей сущности являются переплатой. Она в любой момент может быть возвращена налогоплательщику по его требованию либо зачтена в счет исполнения других обязанностей по уплате налогов с наступившим ранее (чем срок уплаты взносов) сроком платежа.

В случае смерти ИП до наступления срока платежа страховых взносов зарезервированные суммы должны быть возвращены его наследникам.

Таким образом, в случае смерти плательщика взносов фактически прекращает существовать само застрахованное лицо. Прекращение правоспособности плательщиков после снятия с учета в налоговом органе по причине смерти влечет невозможность уплаты ими страховых взносов в отношении самих себя.

Обязанность умершего ИП по сдаче отчетности полностью прекращается на дату смерти и не переходит к наследникам или доверенным лицам. Следовательно, налоговый орган по своей инициативе не может исчислить налоговую обязанность предпринимателя после его смерти.