На место главы Верховного Суда РФ — единственная кандидатура

На место недавно ушедшего из жизни Вячеслава Лебедева, который возглавлял ВС с 1991 года, ВККС единогласно рекомендовала президенту представить Совету Федерации кандидатуру Ирины Леонидовны Подносовой, чтобы утвердить на должность председателя ВС.

Подносова — единственный претендент, подавший документы на должность.

В 1975 году она закончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работает судьей с 1990 года. В 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда.