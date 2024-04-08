Государственные ведомства

На место главы Верховного Суда РФ — единственная кандидатура

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации рекомендовала кандидатуру И.Л. Подносовой на должность председателя Верховного Суда.

На место недавно ушедшего из жизни Вячеслава Лебедева, который возглавлял ВС с 1991 года, ВККС единогласно рекомендовала президенту представить Совету Федерации кандидатуру Ирины Леонидовны Подносовой, чтобы утвердить на должность председателя ВС.

Подносова — единственный претендент, подавший документы на должность.

В 1975 году она закончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работает судьей с 1990 года. В 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда.

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Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Павел Патрикеев
НДС

Освобождение от НДС, налога на прибыль, пониженные страховые взносы... Мне продолжать? Как юрист Патрикеев «устроил» компанию в Сколково

Меня зовут Павел Патрикеев, я практикующий юрист сервиса дистанционного юридического сопровождения бизнеса «Патрикеев и Партнеры», расскажу, какие выгоды сулит статус резидента Сколково, и как получить аккредитацию.

Освобождение от НДС, налога на прибыль, пониженные страховые взносы... Мне продолжать? Как юрист Патрикеев «устроил» компанию в Сколково
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Обзоры для бухгалтера

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Экономика России

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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Обзоры для бухгалтера

Разбираемся с письмами Минфина за март и воинским учетом. Дайджест разборов

На этой неделе эксперты «Клерка» дали подробные комментарии и ответили на следующие вопросы: как сообщить в военкомат о приеме или увольнении работника, как считать срок исковой давности по кредиту и как продлить командировку: порядок и образцы документов. ​

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Государственные ведомства

На место главы Верховного Суда РФ — единственная кандидатура

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации рекомендовала кандидатуру И.Л. Подносовой на должность председателя Верховного Суда.

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Либертин компания
Общество

Получение гражданства стран Карибского бассейна в 2024 году. Два основных способа

В этой статье мы рассказали о способах получения гражданства Доминики, Гренады, Антигуа и Барбуды, Сент-Китса и Невиса и Сент-Люсии.

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6-НДФЛ

❗❗❗ ФНС разъяснила, по какой форме сейчас сдавать 6-НДФЛ

Налоговики рекомендуют сдавать 6-НДФЛ по форме, которая еще не действует.

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Константин Чупырь
Налоговые требования

Снова про них — про требования. Как на них реагировать?

О них уже было написано много публикаций, постов, статей и заметок, но тема все еще остра, и актуальна, и широка, поэтому давайте напомним или вспомним, как отвечать адекватно и когда можно, отвечая, не отвечать.

Снова про них — про требования. Как на них реагировать?
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Налоговые штрафы

В Налоговом кодексе появилось 2 новых штрафа

Изменения в НК в части налоговой ответственности затрагивают налоговых агентов по налогу на прибыль и социальные вычеты по НДФЛ в упрощенном порядке.

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Glabix
Менеджмент

Что такое Zoom-усталость и 8 шагов к тому, чтобы полюбить созвоны

Привет! Мы делаем систему для управления проектами и командами на каждый день, будем делиться своим опытом и практиками.

Что такое Zoom-усталость и 8 шагов к тому, чтобы полюбить созвоны
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Бизнес-психология

Как защитить личные границы на работе

На часах 11 вечера, а вы в очередной раз не успели вернуться домой с офиса вовремя. Начальник попросил «по-дружески» доделать задачи вашего коллеги, который сегодня отпросился пораньше. Подобные ситуации повторяются из раза в раз, вы не можете отказать никому, но и вопрос о финансовой компенсации вы не открываете.

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План счетов

План счетов бухгалтерского учета на 2024 год

Все российские организации обязаны использовать План счетов бухгалтерского учета. Нормативные документы и таблицу с планом счетов найдёте внутри.

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УСН

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Зарплата

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С 19 апреля 2024 года ФНС утвердила новые формы и форматы документов при составлении мотивированного мнения налогового органа, а также мотивированного мнения и требования к его составлению.

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