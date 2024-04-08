Известен срок полноценного запуска суперсервиса «Правосудие онлайн»

Запустить суперсервис «Правосудие онлайн» планируется к концу текущего года.

Это станет важным шагом для судебной системы. В прошлом году Комиссией совета судей РФ по информатизации и автоматизации деятельности судов были собраны и обобщены ваши предложения, которые будут учтены в рамках дальнейшей работы по информатизации судов. — отметил Момотов.

До 2030 года планируется реализовать переход к так называемым электронным судам, с которыми онлайн взаимодействие будет возможно от этапа подачи иска и до самого судебного заседания. Для этого внедрят широкую автоматизацию процессов судебного делопроизводства, что потребует соответствующего изменения процессуального законодательства в части отказа от письменной формы судебного делопроизводства и закрепления электронной формы судебного постановления.

Также пересмотрят институт протокола судебного заседания, закрепят электронный документооборот между нижестоящими и вышестоящими судебными инстанциями.

Будет разработано программное обеспечение, которое позволит: