⚡️ Итоги дня: МТС предупредил о повышении абонентской платы, Америку трясет, Туркмения вводит запрет на работу в Россию

Собрали интересные новости за 5 апреля в кратком дайджесте:
Лишь в нескольких российских регионах можно купить на среднемесячную зарплату хотя бы 1 кв. м жилья. Среди них: Ненецкий автономный округ, Магаданская область, ХМАО, Камчатский край, Мурманская область и ЯНАО.
МТС предупредил о повышении абонентской платы по тарифам в апреле. Уведомления об этом появились в приложении оператора.
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло недалеко от Нью-Йорка в США, сообщают европейские сейсмологи.
Белые медведи полчаса позировали экипажу российского атомного ледокола «Ямал».
Япония вводит запрет на экспорт в РФ 164 категорий товаров, который вступит в силу 17 апреля, сообщили в Минэкономики. Среди них: з
апрет на экспорт масла для автомобильных двигателей, литий-ионных аккумуляторов, труб для газо- и нефтепроводов и
нитроцеллюлозы.
Tele2 может поменять название на T2.
Аренда жилья в курортных городах России летом резко подорожает на 17%. Дороже всего снять квартиру будет в Сочи, Геленджике и Ялте. Там минимальная цена начинается от 5000 рублей в сутки.
Власти Туркменистана хотят запретить своим гражданам уезжать на работу в Россию. Запрет будет действовать 1,5 года.
Calzedonia выпустила одну сплошную колготку на все тело.
Какие события этого дня заинтересовали вас больше всего? Обсудим в комментариях!
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