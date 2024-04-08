⚡️ Итоги дня: МТС предупредил о повышении абонентской платы, Америку трясет, Туркмения вводит запрет на работу в Россию

Япония вводит запрет на экспорт в РФ 164 категорий товаров, который вступит в силу 17 апреля, сообщили в Минэкономики. Среди них: з

апрет на экспорт масла для автомобильных двигателей, литий-ионных аккумуляторов, труб для газо- и нефтепроводов и

нитроцеллюлозы.