Финансовый уполномоченный рассказал, сколько получил жалоб в 2023 году и сколько суды отклонили

На расширенном заседании комитета Госдумы по финансовому рынку главный финансовый уполномоченный России Юрий Воронин отчитался об обращениях к нему за защитой своих финансовых прав.

Финомбудсмен поделился:

В 2023 году в службу на рассмотрение поступило 134 212 обращений потребителей. С учетом этого года за все время работы службы финансовыми уполномоченными во внесудебном порядке рассмотрено уже более 740 000 споров потребителей с финансовыми организациями. При этом в пользу граждан финансовые уполномоченные взыскали больше 15 миллиардов рублей, — сообщил Воронин.

От общего числа вынесенных в 2023 году решений о полном или частичном удовлетворении требований потребителей только 0,98% были отклонены судами, что говорит о высоком качестве принятых финуполномоченными решений.

Служба финансового уполномоченного занимается досудебным урегулированием споров. Рассмотрение претензий для потребителей бесплатно.

Об этом пишет телеграм-канал финансового омбудсмена со ссылкой на Парламентскую газету.