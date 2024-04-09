Нотариат

Нотариальные услуги стали дешевле

В Совете Федерации в рамках круглого стола «Особенности правового регулирования нотариальной деятельности: практические вопросы» обсудили эффективность действующей системы организации нотариальной деятельности в РФ и возможные пути совершенствования законодательства о нотариате.

Член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Николай Владимиров отметил, в частности, заметное снижение новых ставок нотариального тарифа по социально значимым нотариальным действиям в субъектах РФ:

В большинстве регионов тарифы снизились с ранее установленного предельного размера платы за услуги правового и технического характера. Где-то это даже составляет чуть более 50%. На 5%, на 10% — по различным регионам. Потому что мы делали акцент на специфику регионов по платежеспособности населения, — отметил сенатор.

Значительная часть средств нотариата направляется на предоставление льгот различным категориям граждан. Так, только за прошлый год за свой счет нотариусы совершили льготных нотариальных действий, в том числе для участников СВО и членов их семей, на общую сумму более 3,5 млрд рублей.

А вы почувствовали снижение тарифов на услуги нотариусов?

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Нотариат

Нотариальные услуги стали дешевле

В Совете Федерации в рамках круглого стола «Особенности правового регулирования нотариальной деятельности: практические вопросы» обсудили эффективность действующей системы организации нотариальной деятельности в РФ и возможные пути совершенствования законодательства о нотариате.

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