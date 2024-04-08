В 5 раз повысили штрафы за препятствование газовым проверкам

Начали действовать изменения в КоАП: штраф за недопуск газовщиков в помещение для проверки оборудования и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов.

Изменения в статью 9.23 Кодекса об административных правонарушениях повысили штрафы за недопуск газовщиков в дома.

Штраф за недопуск газовщиков в помещение для проверки оборудования и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов увеличили до 5000-10 000 рублей. Ранее он составлял 1000-2000. Для должностных лиц санкция составит до 100 000 рублей, для юридических — до 500 000.

Установлена ответственность:

за нарушение сроков выполнения работ, необходимых для содержания дымовых и вентиляционных каналов;

проведение техобслуживания газового оборудования организацией, не соответствующей установленным требованиям;

отсутствие соглашения на аварийно-диспетчерское обеспечение и изменение газового оборудования без уведомления об этом специализированной организации.

недопуск представителей спецорганизации для проверки дымовых и вентиляционных каналов;

за то, что не выполнено техническое диагностирование газового оборудования.

За уклонение от договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования физлиц накажут штрафом в размере 5000-10 000 рублей, должностных лиц — 25 000-100 000 тысяч, а юрлиц — 200 000-500 000 рублей. Такие же штрафы за непредставление специализированной организации информации об изменении состава внутриквартирного газового оборудования.

При нарушении требований к порядку выполнения диагностики газового оборудования должностным лицам будет штраф от 5000 до 100 000 рублей, юрлицам — от 200 000 до 500 000 рублей.

При самовольной установке газового оборудования или его замене штрафовать физлиц будут на 5000-10 000 рублей, должностных лиц — на 25 000-100 000 и юрлиц — на 200 000-500 000.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что «закон актуальный и своевременный: множество аварийных ситуаций, связанных с использованием газа в быту, случаются из‑за неудовлетворительного технического состояния газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов жилых зданий».