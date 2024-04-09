⚡️ Итоги дня: горячая линия по кредитным каникулам для пострадавших от наводнения, в шаурме нашли стафилококк и листерии, внешний долг России сократился до $317 млрд

Собрали интересные новости за 5 апреля в кратком дайджесте:
Около четверти жителей Москвы (23%) предпочли бы добираться до работы на велосипеде или самокате.
В шаурме из торговых точек Москвы и Питера нашли кишечную палочку, стафилококк и другие опасные бактерии. Кишечную палочку нашли в продукции Ozon fresh, Restoria, Вкусвилл, Dostaевский, Мираторг, Глобус, Самая вкусная шаурма, Chef Doner, Добрые съести, Кафе кебаб, Шаверленд, Шаверно, Кручу верчу, Просто Вася, Super кебаб. В шаурме от Chef Doner и Ашана выявили листерии, причем в продукции от Ашана ещё и золотистый стафилококк.
Внешний долг России в 2023 сократился до $317 млрд — минимум с 2007 года.
Российские производители электроники предложили запретить параллельный импорт смартфонов и ноутбуков для продвижения отечественной продукции.
Турция подала официальную заявку на участие в Международном проекте исследования Луны, учрежденном Россией и Китаем.
Нефтегазовые доходы бюджета РФ в I кв. 2024 года выросли на +79,1% YoY, до ₽2,9 трлн.
Подразделение Gucci в России показало убыток в 1,7 млрд рублей. Компания продолжает ввоз товаров в Россию, но только строго в рамках санкций.
Банк России открыл горячую линию по вопросу кредитных каникул для пострадавших от наводнения в Оренбуржье. Бесплатно для звонков из регионов России: 8 800 250-15-24.
В соответствии с тарифами вашего оператора: 8 495 771-44-20.
Горячая линия работает круглосуточно.
Переход к массовому использованию цифрового рубля займет 5–7 лет, считает Набиуллина.
Какие события этого дня заинтересовали вас больше всего? Обсудим в комментариях!
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