Для розничных продавцов введут новую обязанность

Минпромторг предложил закрепить требование для розницы по сканированию DataMatrix кода при продаже маркируемых товаров и передаче данных о продаже.

По словам директора департамента по работе с партнерами ЦРПТ Александра Смирнова, некоторые продавцы намеренно некорректно заполняют справочники своих кассовых программ по маркируемым товарам: например, сметану вносят в систему как печенье, которое маркировке не подлежит. В результате данные в государственную систему маркировки о продаже не передаются, при этом поступление сметаны в магазин зафиксировано в системе.

Новые условия затруднят реализацию этой серой схемы для розницы и упростят работу Роспотребнадзора по выявлению махинаций, так как будет срабатывать индикатор риска, — добавил Смирнов.

Еще пример приводит телеграм-канал системы Честный ЗНАК: героиня Юлия приобрела йогурт в одном из магазинов города, однако при пробитии на кассе, продажа прошла с припиской «уЙогурт» — это является возможным нарушением, а буква «у» добавлена для обмана кассовой системы.

Покупательница тут же подала жалобу через мобильное приложение Честный ЗНАК, которая была передана в Роспотребнадзор. В ведомстве подтвердили, что к ним поступила такая заявка, начата проверка.