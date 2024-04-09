Как сформировать электронную доверенность для сдачи отчетов

Речь идет о тех компаниях, которые должны сдавать отчетность только в электронном виде.
На сайте ФНС работает сервис «Создание и проверка доверенности в электронной форме».
При формировании доверенности с помощью сервиса надо указать такие сведения:
о доверенности — срок действия и номер, который нужно создать самостоятельно с учетом регламентов компании;
о доверителе — компании или ИП;
о представителе — человеке, который будет направлять документы в ФНС;
о полномочиях — что может делать сотрудник по этой доверенности.
Когда доверенность будет сформирована, ИП или руководителю компании нужно будет подписать ее квалифицированной электронной подписью.
Доверенность можно скачать в виде файла, который будете прикладывать к документам и отчетам, направляемым в ИФНС.
Применение электронной доверенности не является основанием для прекращения действия ранее выданных доверенностей. Поэтому можно направлять документы на основании доверенностей, представленных до 1 марта на бумажном носителе до окончания срока их действия, поясняют налоговики.
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