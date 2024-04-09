Сегодня бухгалтерам расскажут про декларацию по НДС за 1 квартал

Сегодня в 15-00 мск на вебинаре разберемся с новостями законодательства, разъяснениями Минфина и судебными решениями по сложным и неоднозначным вопросам.
Спикер вебинара – к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России Вера Сокуренко.
На вебинаре разберем:
Что нужно учесть при подготовке декларации за 1 квартал.
Определение места реализации для целей НДС.
Сложные и спорные вопросы формирования налоговой базы.
Новые правила расчета НДС при перепродаже автомобилей.
Льготы по НДС: изменения и проверка условий применения.
Изменения в правилах подтверждения ставки 0% при экспорте.
Вычеты и восстановление НДС.
Как не опоздать с переносом вычетов.
Ждем вас на вебинаре09.04.2024 в 15:00 мск!
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