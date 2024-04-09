Сегодня бухгалтерам расскажут про декларацию по НДС за 1 квартал

Свежие облигации: Русал CNY на размещении

Олег Владимирович разошёлся не на шутку. Совсем ведь недавно прошлый выпуск юаневых облигаций у Русала был, и вот сегодня очередной выходит. Но это нормально, Русал в последнее время набирает именно в юанях. Набиуллина, кажется, шепнула Дерипаске, что курс рубля будет стабильным, поэтому юани под 7% может быть лучше рублей под 15%.