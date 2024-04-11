Где МСП могут получить «зонтичные» поручительства во II кв. 2024: список банков

Гендиректор корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что не менее 120 млрд рублей смогут получить малые и средние предприятия во II квартале 2024 года под «зонтичные» поручительства.

Принято решение выделить банкам-партнерам на II квартал в общей сложности 60 млрд рублей «зонтичных» поручительств. Это в том числе 10 млрд рублей на кредиты до 3 млн рублей.

С учетом того, что «зонтичные» поручительства покрывают до половины суммы кредита, указанные лимиты позволят банкам выдать представителям МСП не менее 120 млрд рублей кредитных средств. Из них 20 млрд рублей — это «микрочеки», востребованные у МСП кредиты на сумму до 3 млн рублей, — отметил Исаевич.

Также получить средства под «зонтичные» поручительства можно в региональных банках, которые ранее получили лимиты до конца 2024 года.

На II квартал 2024 года в число кредитных организаций, получивших лимиты «зонтичных» поручительств от корпорации МСП, вошли Сбербанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, ВТБ, Совкомбанк, Тинькофф Банк, банк «Санкт-Петербург», ГПБ, «Левобережный», Банк ДОМ.РФ, МСП Банк, РНКБ, «Ак Барс», «Зенит», Росбанк, Генбанк, «Уралсиб», Абсолют Банк.

«Зонтичные» поручительства помогают малому и среднему бизнесу получать банковское финансирование. В том числе это касается ситуаций, когда у предпринимателей не хватает или вовсе нет собственного залога.

Партнерами корпорации МСП выступают не только федеральные, но и региональные банки. Получить «зонтичные» поручительства бизнес может буквально в любом уголке нашей страны. Причем бесшовно — в одном окне с кредитом — и абсолютно бесплатно.

Напомним, механизм «зонтичных» поручительств были разработан корпорацией МСП по поручению президента с сентября 2021 года.