Набиуллина назвала сроки начала массового использования цифрового рубля

Руководитель Центробанка заявила, что серьезное масштабирование цифрового рубля по итогам пилотного проекта произойдет не ранее 2025 года. А на переход к его массовому использованию уйдет 5-7 лет.

Нам задают вопрос, а когда цифровой рубль будет уже массовым продуктом? На наш взгляд, это займет пять-семь лет. Это будет естественный процесс, потому что принципиальным является выбор самих людей, бизнеса. Это должно быть удобным для них, — добавила глава ЦБ.

Ранее Набиуллина дала прогноз по ключевой ставке. Мы писали об этом здесь.