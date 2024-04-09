Многодетным родителям разрешат работать меньше за те же деньги

Сотрудники, которые являются родителями в многодетной семье, смогут получить новую трудовую льготу – право на сокращенную неделю.

Они смогут работать не 40, а 35 часов в неделю.

Законопроект с такой поправкой в статью 92 ТК внесен в Госдуму.

В данном случае сокращенное время должно оплачиваться как полное. То есть 35 часов в неделю рассматривается как норма рабочего времени для таких сотрудников.

То есть 5 часов в неделю многодетный родитель работать не будет, а деньги за это получать будет.

Не у всех многодетных родителей есть возможность оказывать полноценную поддержку детям – отводить в детские сады, школы, секции, потому что на это физически не хватает времени, говорится в пояснительной записке. Поэтому для них хотят сократить рабочее время, чтобы было больше времени на детей.

Авторы проекта – депутаты от ЛДПР.