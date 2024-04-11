Названы сферы-лидеры по подаче патентных заявок на изобретения и полезные модели

Патентная активность россиян растет: 2403 заявки на изобретение поданы за январь и февраль 2024 года.

Руководитель Роспатента Юрий Зубов сообщил, что по сравнению с тем же периодом прошлого года на 2% увеличилось количество заявок на регистрацию патентов на изобретения и на 67% — на полезные модели.

Лидируют разработки в сферах:

медицинские технологии — 342 заявки;

гражданское строительство — 174 заявки;

транспорт — 147 заявок;

энергетические технологии и оборудование — 110 заявок.

Отрадно, что российские изобретатели все чаще создают новые уникальные продукты, направленные на повышение качества жизни людей. Многие из ранее запатентованных решений внедряются в производство, работают в реальных секторах экономики, — пояснил Зубов.

Второй год подряд растет активность отечественных ученых и предпринимателей по регистрации прав на свои разработки. Лидерами роста стали сектор энергетики и машиностроение.

Роспатент существенно сократил сроки проведения экспертизы, сама процедура патентной экспертизы прозрачна и ясна для заявителей. Цифровые сервисы Роспатента позволяют получать необходимую справочную и патентную информацию, вести переписку по заявкам с ведомством.

Про топ товаров, на которые регистрируют новые товарные знаки, мы говорили тут.