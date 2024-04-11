Названы сферы-лидеры по подаче патентных заявок на изобретения и полезные модели

Руководитель Роспатента Юрий Зубов сообщил, что по сравнению с тем же периодом прошлого года на 2% увеличилось количество заявок на регистрацию патентов на изобретения и на 67% — на полезные модели.
Лидируют разработки в сферах:
медицинские технологии — 342 заявки;
гражданское строительство — 174 заявки;
транспорт — 147 заявок;
энергетические технологии и оборудование — 110 заявок.
Отрадно, что российские изобретатели все чаще создают новые уникальные продукты, направленные на повышение качества жизни людей. Многие из ранее запатентованных решений внедряются в производство, работают в реальных секторах экономики, — пояснил Зубов.
Второй год подряд растет активность отечественных ученых и предпринимателей по регистрации прав на свои разработки. Лидерами роста стали сектор энергетики и машиностроение.
Роспатент существенно сократил сроки проведения экспертизы, сама процедура патентной экспертизы прозрачна и ясна для заявителей. Цифровые сервисы Роспатента позволяют получать необходимую справочную и патентную информацию, вести переписку по заявкам с ведомством.
Про топ товаров, на которые регистрируют новые товарные знаки, мы говорили тут.
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