Экономика России

У стран БРИКС будет система BRICS Pay и своя единица расчетов

В ТПП РФ состоялся вебинар по вопросам перспектив реализации системы BRICS Pay и единицы расчетов БРИКС.
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В мероприятии приняли участие свыше 70 представителей торгово-промышленных палат и отраслевых экспертов.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Дмитрий Курочкин напомнил, что с начала 2024 года состав БРИКС удвоился, поэтому вопросы финансового взаимодействия между государствами стали еще более актуальными.

С основным докладом выступил председатель комиссии по платежным системам и трансграничным расчетам совета ТПП по финансово-промышленной и инвестиционной политике, руководитель целевой группы «BRIСS PAYMENTS & FINTECH» рабочей группы «Финансовые услуги и инвестиции» делового совета БРИКС Андрей Михайлишин. Он продемонстрировал сравнительную статистику основных показателей стран БРИКС и G7, которая свидетельствует о растущем значении для мировых экономических процессов блока стран, входящих в БРИКС.

В рамках делового совета БРИКС, включающего в себя рабочие группы по различным направлениям, действует целевая группа «BRICS PAYMENTS & FINTECH». Ее ключевая задача — создание независимой международной распределенной расчетно-платежной системы БРИКС, гарантирующей беспроблемные транзакции C2C, C2B и B2B между экономическими агентами стран БРИКС в рамках нормативно-правовой базы ее участников. Для решения этой задачи идет разработка принципа платежной системы и расчетной единицы БРИКС.

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