В законе может появиться понятие «скрытая недобросовестная конкуренция»: что это

Выступавший на конференции «Антимонопольное регулирование в условиях формирования многополярного мира» заместитель председателя совета по интеллектуальной собственности ТПП, патентный поверенный РФ Руслан Мальков остановился на вопросах прикрытия недобросовестной конкуренции исключительными правами на интеллектуальную собственность.
Он отметил, что скрытая недобросовестная конкуренция чаще всего выражается:
в воспрепятствовании регистрации товарного знака;
регистрации товарного знака, используемого конкурентом;
регистрации товарного знака сходного с доменным именем конкурента;
подаче в суд иска о нарушении прав на товарный знак;
обращении в суд с исковым заявлением о нарушении патентных прав;
подаче в суд иска о незаконном использовании объекта авторского права;
деятельности патентных троллей.
Поставить заслон таким недобросовестным действиям по предложениям представителей ТПП поможет введение в законодательство понятия скрытой недобросовестной конкуренции и определение критериев, характеризующих ее.
Также хотят установить:
ответственность за ведение деятельности, подпадающей под действия, характеризующие скрытую недобросовестную конкуренцию;
статус сети интернет как особого вида рынка.
Начать дискуссию