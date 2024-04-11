В законе может появиться понятие «скрытая недобросовестная конкуренция»: что это

Крипта на рубли, и как майнить законно весной 2024-го: три совета от юриста

Биток уже выше 60-ти, и мне все чаще задают вопросы, как легализовать доход и продолжать добывать биткоин, чтобы к вам «не пришли» проверяющие. Кратко расскажу о том, как спокойно и законно майнить в России.