Что будет, если транспортные расходы отнесли к косвенным, а не прямым

Затраты на доставку товара надо относить к прямым расходам, включать в стоимость товара и списывать при его реализации.

На «Клерке» прошел вебинар, на котором разобрали типичные ошибки бухгалтеров в учете.

В частности, эксперт Вера Сокуренко ответила на вопрос бухгалтера про ошибку с транспортными расходами.

Доставку товаров до склада компания относила на косвенные расходы, а не прямые.

В этом случае идет искажение налоговой базы. Вместе с тем, искажение может быть несущественным, если большая часть товаров продана в текущем году.

Если же все товары были проданы, то фактически транспортные расходы все равно были бы списаны. В данном случае они просто отражены не в той строке декларации по налогу на прибыль. За это штраф по ст. 15.6 КоАП – до 500 рублей.

Узнать больше про бухгалтерские ошибки и порядок их исправления можно в полной записи вебинара.

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