В уведомлении по сроку 25 апреля ИП на УСН указывает аванс, но не налог

Налог за год на ЕНС начислят по декларации, а аванс за 1 квартал – по ЕНП-уведомлению.
На годовой налог сдавать уведомление не надо.
В уведомлении ИП должен указать только аванс по УСН за 1 квартал. Код периода в этом уведомлении – 34/01.
КБК такие:
18210501011011000110 – УСН «доходы»;
18210501021011000110 – УСН «доходы минус расходы».
Сроки по УСН смотрите в нашей таблице.
Срок сдачи уведомления
Код периода в уведомлении
Срок уплаты налога
2023 год (ИП)
–
–
02.05.2024
1 квартал 2024
25.04.2024
34/01
02.05.2024
Полугодие (2 квартал) 2024
25.07.2024
34/02
29.07.2024
9 месяцев (3 квартал) 2024
25.10.2024
34/03
28.10.2024
Год (4 квартал) 2024
–
–
28.03.2025 – организации
28.04.2025 – ИП
Если ИП на УСН «доходы» без работников уменьшил аванс на фиксированные взносы до нуля, то уведомление ему сдавать не надо.
Когда у ИП на УСН «доходы минус расходы» за 1 квартал получен убыток, то уведомление тоже сдавать тоже не надо.
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