В уведомлении по сроку 25 апреля ИП на УСН указывает аванс, но не налог

2 мая (т. к. 28 апреля выходной) для ИП – срок уплаты налога по УСН за 2023 год и одновременно срок уплаты аванса по УСН за 1 квартал 2024 года.

Налог за год на ЕНС начислят по декларации, а аванс за 1 квартал – по ЕНП-уведомлению.

На годовой налог сдавать уведомление не надо.

В уведомлении ИП должен указать только аванс по УСН за 1 квартал. Код периода в этом уведомлении – 34/01.

КБК такие:

18210501011011000110 – УСН «доходы»;

18210501021011000110 – УСН «доходы минус расходы».

Сроки по УСН смотрите в нашей таблице.

Срок сдачи уведомления Код периода в уведомлении Срок уплаты налога 2023 год (ИП) – – 02.05.2024 1 квартал 2024 25.04.2024 34/01 02.05.2024 Полугодие (2 квартал) 2024 25.07.2024 34/02 29.07.2024 9 месяцев (3 квартал) 2024 25.10.2024 34/03 28.10.2024 Год (4 квартал) 2024 – – 28.03.2025 – организации 28.04.2025 – ИП

Если ИП на УСН «доходы» без работников уменьшил аванс на фиксированные взносы до нуля, то уведомление ему сдавать не надо.

Когда у ИП на УСН «доходы минус расходы» за 1 квартал получен убыток, то уведомление тоже сдавать тоже не надо.

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