ИП платит взносы за сотрудников-китайцев по полному тарифу

Разъяснение на этот счет дает Минфин в письме от 17.01.2024 № 03-15-08/2898.
По международному договору граждане Китая не застрахованы по пенсионному страхованию.
Это правило действует:
по договорам ГПХ, заключенными между юридическим или физическим лицом РФ и юрлицами КНР, с которыми работники находятся в трудовых отношениях;
по трудовым договорам, заключенными с работодателями — юрлицами РФ.
Тариф взносов за сотрудников из Китая такой:
на ОПС – нет;
на ОМС –18,3% от единого тарифа;
на ОСС – 8,9% от единого тарифа.
Если китаец заключил трудовой договор с российским ИП, то этот ИП будет платить взносы по полному тарифу 30% до предельной базы и 15,1% свыше нее.
Ранее аналогичные разъяснения Минфин давал в письме от 05.12.2023 № 03-15-06/117034.
Комментарии2
Какой смысл? Если сотрудник деньги эти не получит, он не застрахован. Куда платятся эти деньги?
туда же, куда их платили организации, пока кто-то не написал в Минфин и не началась эпопея по внесения поправок ТК
Вникуда. Просто в бюджет СФР
Туда же идут взносы за работающих пенсионеров, которые хорошо зарабатывают. Взносы идут большие, а на выходе - пшик, 3 балла к пенсии, прибавка 300 рублей.