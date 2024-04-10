ИП платит взносы за сотрудников-китайцев по полному тарифу

Зарплата сотрудников из Китая по-особому облагается взносами только у работодателей-организаций. На ИП эти правила не распространяются.

Разъяснение на этот счет дает Минфин в письме от 17.01.2024 № 03-15-08/2898.

По международному договору граждане Китая не застрахованы по пенсионному страхованию.

Это правило действует:

по договорам ГПХ, заключенными между юридическим или физическим лицом РФ и юрлицами КНР, с которыми работники находятся в трудовых отношениях;

по трудовым договорам, заключенными с работодателями — юрлицами РФ.

Тариф взносов за сотрудников из Китая такой:

на ОПС – нет;

на ОМС –18,3% от единого тарифа;

на ОСС – 8,9% от единого тарифа.

Если китаец заключил трудовой договор с российским ИП, то этот ИП будет платить взносы по полному тарифу 30% до предельной базы и 15,1% свыше нее.

Ранее аналогичные разъяснения Минфин давал в письме от 05.12.2023 № 03-15-06/117034.