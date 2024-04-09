⚡⚡⚡ ФНС разрешила уменьшать налог по УСН за 2024 год на взносы ИП 1% за 2024 год

Об этом ФНС сообщает в письме от 08.04.2024 № СД-4-3/4104@.
Для целей уменьшения налога (авансовых платежей по налогу) по УСН и налога по ПСН, страховые взносы в размере 1% с доходов, превышающих 300 тыс. рублей, за 2024 год, уплата которых в должна быть не позднее 01.07.2025, могут быть признаны по выбору ИП подлежащими уплате как в 2024 году, так и в 2025 году.
На взносы 1% за 2024 год можно уменьшить авансы и налог:
за 2024 год;
за 2025 год;
частично – за 2024 год, частично – за 2025 год.
Главное, одну и ту же сумму не использовать для уменьшения два раза — в 2024 и 2025 г. Если все взносы учли в 2024 году, то в 2025 году их уже не учитывают.
Таким образом, хотя по НК взносы 1% подлежат уплате в 2025 году, ФНС разрешает считать их подлежащими уплате в 2024 году.
Аналогично будет и со взносами за 2025 год и так далее.
Комментарии1
А что со взносами за 2023 год свыше 300 тысяч, которые не были использованы при расчете налога за 2023 год и не были уплачены в 2023 году?