Крупнейшего издателя школьных учебников могут оштрафовать за завышенные цены на них

Антимонопольная служба сообщает, что компания занимает доминирующее положение на рынках школьных учебников по истории, биологии и русскому языку.

ФАС проанализировала доходы и расходы издательства, финансовые результаты, цены и объемы реализованных учебников и выявила признаки установления издательством монопольно высоких цен на учебники по истории, биологии и русскому языку.

В отношении издательства возбуждено антимонопольное дело, которое грозит организации административным штрафом в соответствии с КоАП.