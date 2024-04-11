Когда вклад выгодно поскорее закрыть

Досрочное закрытие вклада в большинстве случаев ведет к существенным потерям. Однако есть исключение.

Таким исключением может стать резкое ужесточение денежно-кредитной политики со стороны ЦБ, вслед за которым банки существенно улучшают условия по депозитным продуктам.

В этом случае могут сложиться условия, когда досрочное закрытие вклада и открытие нового с той же датой окончания с улучшенными условиями может привести к тому, что итоговая доходность окажется выше, чем при удержании средств на ранее открытом вкладе, — объяснил главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич.

Однако такие ситуации возникают очень редко и обычно связаны с резким ухудшением экономической ситуации или событиями, способными оказать существенное негативное влияние на экономику в будущем.

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