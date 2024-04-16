Роботы в бухгалтерии: как помогают в отчетный период, рассчитывают зарплату и обслуживают контрагентов

Программные роботы — RPA, внедренные в бизнес-процессы бухгалтерии, ускоряют отчетность, минимизируют ошибки и экономят ресурсы.

26 апреля в режиме офлайн c 10:00 до 13:30 мск в Москве состоится бизнес-завтрак «RPA в бухгалтерии: более 85 миллионов рублей годового эффекта».

На примерах успешных кейсов ПАО «ММК» и ИТ-холдинга Fplus спикеры расскажут, как программные роботы, внедренные в бизнес-процессы бухгалтерии, ускоряют отчетность, минимизируют ошибки и экономят ресурсы.

Программа мероприятия:

10:00 - 10:30 Приветственный кофе 10:30 - 12:30 Деловая часть 12:30 - 13:30 Завершение мероприятия, кофе и нетворкинг

На бизнес-завтраке обсудим:

Кейс на 85 млн рублей годового эффекта.

Как роботы помогают в отчетный период, взаимодействуют с фискальными органами, рассчитывают зарплату и обслуживают контрагентов.

Как правильно подойти к выбору процессов для роботизации, чтобы получить максимальный эффект, на примере ПАО «ММК».

Как выбрать процессы для роботизации в бухгалтерии ИТ-холдинга и получить максимальный эффект.

Как увеличить эффект роботизации с помощью AI.

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Спикеры:

Наталья Апалькова , начальник отдела учетного центра ПАО «ММК».

Юлия Апет , руководитель проекта роботизации в ОЦО ПАО «ММК».

Илья Кочетов , директор по развитию платформы Primo RPA.

Сергей Потехин, руководитель отдела продаж ООО «ЦТР «Некст».

Бизнес-завтрак пройдет 26.04.2024 c 10:00 до 13:30 мск по адресу: Москва, Ленинградский проспект, 36, стр. 33, oф. Hyatt Regency Moscow, зал «Колчин» Petrovsky Park.