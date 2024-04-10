Важно: уточнили контрольные соотношения для 6-НДФЛ

Это контрольное соотношение для 6-НДФЛ Налоговая служба довела письмом от 05.04.2024 № БС-4-11/4009@.
Формула такая:
строка 140 (исчисленный налог) – строка 150 (фиксированные авансовые платежи) – строка 155 (налог на прибыль к зачету) – строка 156 (налог, уплаченный в другой стране)
БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО
строка 160 (удержанный налог) + строка 170 (не удержанный налог) – строка 180 (излишне удержанный налог) – строка 190 (возвращенный налог).
Если это соотношение нарушено, то сумма налога удержанная не соответствует расчетному значению – завышена сумма налога удержанная.
Другие КС для 6-НДФЛ доведены письмами ФНС:
Комментарии1
а если в декабре был натуральный доход. Ндфл исчислили, удержали в ЗП, выплаченную в январе.
Вот вам и не сходятся 140 и 160.
И что тогда?