Важно: уточнили контрольные соотношения для 6-НДФЛ

Минфин утвердил новый стандарт бухучета – ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность»

Стандарт будет применяться с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год всеми коммерческими и некоммерческими организациями. Важный нюанс, отличающий новый стандарт от его предшественников, — возможность досрочного применения этого стандарта не предусмотрена. Также новый стандарт не нужно использовать при составлении консолидированной финансовой отчетности и при создании информации, которая в бухучете не применяется.