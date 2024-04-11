В странах ЕАЭС будут единые правила и гарантии для инвесторов и поставщиков услуг

Правительство внесло на ратификацию в Госдуму соглашения СНГ о свободной торговле услугами и инвестициях, которое было подписано в июне 2023 года.
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Соглашение создает единые правила для всех участников. Главное из них – недискриминация поставщиков услуг и инвесторов при учреждении ими компаний и филиалов, получении разрешений и лицензий на поставку услуг. Предусмотрены также гарантии защиты инвесторов от незаконного изъятия их собственности, - пояснил министр экономического развития Максим Решетников.

В части услуг и инвестиций соглашение фактически включает Узбекистан и Таджикистан в преференциальную орбиту ЕАЭС. Как напомнил министр, уже действует преференциальный режим для услуг и инвестиций на основании Договора о ЕАЭС.

В секторах промышленности и сельского хозяйства Таджикистан и Узбекистан гарантируют российским инвесторам неухудшение условий.

То есть в случае введения новых ограничений для иностранных инвестиций, они не будут применяться к российским компаниям. Для особо чувствительных секторов стороны делают исключения из этого правила.

В соответствии с соглашением Узбекистан, который не является членом ВТО, предоставляет гарантии доступа на рынок услуг на уровне стандартов ВТО, что будет способствовать росту двусторонней торговли услугами.

Соглашение будет стимулировать рост взаимных инвестиций, развитие производственных связей, формирование новых цепочек добавленной стоимости. Оно также будет способствовать наращиванию товарной торговли. К 2025 году ожидается ее рост со странами-участницами на 22% по сравнению с 2023 годом.

На данный момент соглашение ратифицировано Белоруссией и Киргизией. В остальных странах идут внутригосударственные процедуры.

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