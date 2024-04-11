Государство исполняет все обязательства по льготным кредитным программам для МСП

Подведены итоги одной из первых льготных государственных программ кредитования для малого и среднего бизнеса «674», в рамках которой кредиты выдавали в 2017-2019 годах.

Малый и средний бизнес мог взять кредит в банках по льготным ставкам до 1 млрд рублей на оборотные и (или) инвестиционные цели. В первом полугодии 2024 года будет погашен последний кредит по этой программе в Россельхозбанке.

Программа стартовала еще до запуска национального проекта МСП. Тем не менее государство выполнило все обязательства перед МСП, субсидируя проценты по ставкам на весь срок действия кредита. Это способствовало развитию доверия бизнеса к государству. Получателями поддержки стало небольшое количество компаний – порядка 500 предприятий. Но программа позволила отработать механизм реализации льготных кредитных программ. С запуском нацпроекта МСП с 2020 по 2023 год по банковским программам мы выдали уже более 133 000 кредитов. При этом мы выстроили инструменты более адресно и сделали акцент на приоритетных отраслях, – сообщила зам. министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Треть от всех выданных кредитов по завершающейся программе пришлась на предприятия обрабатывающих производств, 15% – на сельхозкомпании и остальное – на предприятия реального сектора экономики и строительства.

В рамках программы малый и средний бизнес привлек свыше 41,2 млрд рублей на запуск инвестпроектов, модернизацию объектов капстроительства, финансирование производственной деятельности, выплату зарплаты работникам, покрытие коммунальных расходов, оплату транспортно-экспедиционных услуг, арендных платежей.

Лидерами кредитования стали Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк.

Программа была реализована на территории 68 регионов России. В число регионов с наибольшим числом предпринимателей, охваченных поддержкой, вошли Челябинская область, Башкортостан, Волгоградская и Московская области, Краснодарский край.