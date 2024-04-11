Есть особенности продажи жилья, приобретенного за счет маткапитала

Если часть недвижимости принадлежит несовершеннолетнему, для ее продажи потребуется разрешение органа опеки.
В новом жилье необходимо будет выделить доли детям — не меньше, чем в продаваемом.
По согласованию с опекой можно положить средства от продажи доли, принадлежащей ребенку, на его счет в банке.
Если объект недвижимости в ипотеке, необходимо уведомить банк о продаже.
Соцфонд уточнил, что эти правила действуют при полной и частичной оплате стоимости продаваемого жилья средствами господдержки.
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