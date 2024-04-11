Набиуллина объяснила жесткую денежно-кредитную политику ЦБ

В ходе годового отчета перед Госдумой глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, почему денежно-кредитная политика остается жесткой и как это влияет на экономику.

По словам главы ЦБ, жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) как раз направлена на то, чтобы давление на экономику со стороны спроса не было избыточным, не было разрушительным для роста.

Она напомнила, что с сентября 2022 года 10 месяцев ЦБ держал ключевую ставку на уровне 7,5%. Вместе с мерами правительства это сильно помогло экономике восстановиться. Когда восстановление завершилось и начала быстро расти инфляция, повысили ключевую ставку на 8,5 процентного пункта.

Осенью было много опасений, что повышение ключевой ставки ставит крест на развитии экономики. Но как видно, что это не так.

В IV квартале 2023 экономический рост немного замедлился, но оставался значительным. По итогам года ВВП вырос на 3,6%. И сейчас оперативные индикаторы показывают, что в I квартале 2024 экономика продолжает расти высокими темпами.

Главное, что поддерживает оптимизм бизнеса расширять производства, — это внутренний спрос и ожидания, что он будет расти и дальше.

Это можно образно сравнить с марафонским забегом, где очень важно правильно распределить силы на всю дистанцию. Слишком быстро растущий спрос заставляет экономику бежать за ним все быстрее, и какое-то время она может бежать на пределе возможностей. Но ценой будет зашкаливающий пульс — иначе говоря, ускорение инфляции. А затем, вполне вероятно, замедление или даже остановка роста экономики, когда ее силы будут исчерпаны, — пояснила глава ЦБ.

Высокая инфляция — точно такой же налог на промышленность, как и на бедных. Большинство предприятий уже ощущает, что рост издержек, который неизбежен при высокой инфляции, кусается даже больше временного увеличения процентных расходов. Об этом говорят и руководители предприятий. А ЦБ проводит много встреч с ними и анализ издержек в обрабатывающей промышленности.

«В текущих условиях жесткая денежно-кредитная политика не противоречит развитию экономики, интересам реального сектора, как иногда представляют», — заключила Набиуллина.

Структурная перестройка экономики сопровождается ростом расходов, и бюджетная политика вносит более высокий, чем раньше, вклад в совокупный спрос — через госзаказ, через государственные инвестиции, рост зарплат, льготные кредиты, прямые субсидии. Чтобы это не приводило к постоянному ускорению роста цен, пространство для частного кредита уменьшается. И это означает, что денежно-кредитная политика должна быть более жесткой.