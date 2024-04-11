Если покупатель вашего авто не поставил его на учет, пишите заявление в ГИБДД, чтобы не платить налог

Продажа транспортного средства по договору купли-продажи не снимает с граждан обязанности по уплате налога.

Об этом предупреждают налоговики.

Налог прекращают взимать только в таких случаях:

снятия транспортного средства с учета и перерегистрации на нового владельца;

возникновения права на налоговую льготу;

угона или уничтожения транспортного средства;

реализации арестованного авто в рамках исполнительного производства.

В случае продажи транспортного средства новый владелец обязан зарегистрировать его в ГИБДД в течение 10 суток после приобретения.

При этом ГИБДД прекращает регистрацию автомобиля на основании заявления прежнего владельца и документов о сделке по истечении 10 суток со дня заключения сделки, если нет регистрации на нового владельца.

Таким образом, если через 10 дней после сделки автомобиль не будет зарегистрирован на нового собственника, прежнему владельцу надо обратиться в ГИБДД для снятия авто с регистрации.

При этом исчисление транспортного налога в отношении прежнего владельца прекращается по сведениям, полученным от ГИБДД, с месяца, следующего за месяцем снятия авто с учета.