Скоро начнут действовать 2 важных закона по денежным переводам

С мая вступит в силу закон, который позволит физлицам бесплатно переводить деньги между своими счетами в разных банках. Он снимает искусственные барьеры, которые мешали людям свободно распоряжаться своими сбережениями, и полностью решает проблему «зарплатного рабства».
В июле заработает новый закон о противодействии кибермошенникам. В частности, он вводит 2-дневный период охлаждения для переводов на подозрительные счета. Этот период нужен, чтобы человек мог разобраться, что его обманывают, чтобы отказаться от перевода. Об этом мы писали здесь.
В 2024 году принят долгожданный закон о самозапретах на кредиты, с помощью которого любой человек сможет обезопасить себя от оформления на свое имя займа.
Комментарии1
а за исполнением кто следить будет?
Вот у нас налоги бесплатно должны уплачиваться. В некоторых банках соблюдают идеально. А в некоторых..... процент берут! и хорошенький такой процент. И ничего....