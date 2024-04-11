Скоро начнут действовать 2 важных закона по денежным переводам

С мая и июля 2024 года вступят в силу законы, которые упрощают денежные переводы и повышают из безопасность от мошенников.

С мая вступит в силу закон, который позволит физлицам бесплатно переводить деньги между своими счетами в разных банках. Он снимает искусственные барьеры, которые мешали людям свободно распоряжаться своими сбережениями, и полностью решает проблему «зарплатного рабства».

В июле заработает новый закон о противодействии кибермошенникам. В частности, он вводит 2-дневный период охлаждения для переводов на подозрительные счета. Этот период нужен, чтобы человек мог разобраться, что его обманывают, чтобы отказаться от перевода. Об этом мы писали здесь.

В 2024 году принят долгожданный закон о самозапретах на кредиты, с помощью которого любой человек сможет обезопасить себя от оформления на свое имя займа.