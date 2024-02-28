Самозапрет на оформление кредита можно устанавливать с 1 марта 2025 года

Банки и МФО не смогут выдать потребительский кредит, если клиент установил на Госуслугах или в МФЦ самозапрет.

Президент Владимир Путин принял закон, по которому с 1 марта 2025 года жители страны смогут устанавливать самозапрет на выдачу им кредитов.

Клиенты банков смогут в своей кредитной истории установить запрет на заключение договоров потребительского займа с банками и микрофинансовыми организациями (МФО).

Самозапрет не будет действовать на ипотеку, автомобильные и образовательные кредиты, которые предоставляются по программам государственной поддержки.

Закон поможет лучше защитить население от мошенников, которые убеждают клиентов банка оформить кредит и перевести эти деньги третьим лицам.

Недавно мы писали, что самозапрет на кредиты разрешат устанавливать в банках и МФО. Однако в итоговый текст закона такое правило не вошло. Клиенты банков могут подать заявление о самозапрете только на портале Госуслуг или в МФЦ.