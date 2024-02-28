Самозапрет на оформление кредита можно устанавливать с 1 марта 2025 года

Президент Владимир Путин принял закон, по которому с 1 марта 2025 года жители страны смогут устанавливать самозапрет на выдачу им кредитов.
Клиенты банков смогут в своей кредитной истории установить запрет на заключение договоров потребительского займа с банками и микрофинансовыми организациями (МФО).
Самозапрет не будет действовать на ипотеку, автомобильные и образовательные кредиты, которые предоставляются по программам государственной поддержки.
Закон поможет лучше защитить население от мошенников, которые убеждают клиентов банка оформить кредит и перевести эти деньги третьим лицам.
Недавно мы писали, что самозапрет на кредиты разрешат устанавливать в банках и МФО. Однако в итоговый текст закона такое правило не вошло. Клиенты банков могут подать заявление о самозапрете только на портале Госуслуг или в МФЦ.
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