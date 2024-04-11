В 2024 году с рынка уйдет 15 российских банков

По прогнозу экспертов, до конца текущего года с рынка по разным причинам могут уйти до 15 российских банков. Среди них примерно 5-6 финансовых организаций будут ликвидированы принудительно, все остальные уйдут добровольно.
Количество банков, которые лишатся своих лицензий из-за нарушений, будет немного. Скорее всего, это коснется лишь некоторых совсем слабых банков с непонятной бизнес-моделью, — заявила глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова.
ЦБ минимизирует отзывы лицензий из года в год. За последние пять лет максимальное количество отзывов было в 2021 году – 26 лицензий.
Комментарии1
ну, 2021 год не переплюнуть)