В 2024 году с рынка уйдет 15 российских банков

Эксперты предупредили о возможной ликвидации более 10 банков в России, а также о том, что лишатся лицензий в этом году «слабые банки».

По прогнозу экспертов, до конца текущего года с рынка по разным причинам могут уйти до 15 российских банков. Среди них примерно 5-6 финансовых организаций будут ликвидированы принудительно, все остальные уйдут добровольно.

Количество банков, которые лишатся своих лицензий из-за нарушений, будет немного. Скорее всего, это коснется лишь некоторых совсем слабых банков с непонятной бизнес-моделью, — заявила глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова.

ЦБ минимизирует отзывы лицензий из года в год. За последние пять лет максимальное количество отзывов было в 2021 году – 26 лицензий.