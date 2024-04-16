Кредиторы не должны брать с заемщиков плату за изменение условий договоров

Чтобы привлечь больше клиентов, некоторые финансовые организации предлагают изменить условия договора кредита или займа за дополнительную плату, создавая тем самым видимость улучшения условий.

По мнению ЦБ такие практики неприемлемы и увеличивают риски введения заемщика в заблуждение: человеку сложно разобраться и объективно оценить предложения, от которых зависит изменение его расходов.

Заемщикам за дополнительную плату могут предлагать:

Получить кредит или заем по сниженной ставке, что фактически означает уплату процентов авансом.

Уменьшить размер или изменить дату внесения периодического платежа на случай, если у клиента вдруг снизится зарплата и изменится график ее получения. Если же этого не произойдет , человек потратит деньги на услугу, которая ему не нужна .

Уменьшить 30-дневный срок уведомления о досрочном погашении кредита. Если человек в итоге не станет рассчитываться с кредитором досрочно, то также потратит деньги впустую.

Среди платных опций есть реструктуризация задолженности, возможность пропустить очередной платеж, вернуть часть процентов после погашения долга. Ряд кредиторов продают потребителям свой отказ от взыскания задолженности, если она возникнет. При этом в кредитной истории заемщика такая задолженность все равно будет отражена.

Центробанк сообщил, что направил кредиторам письмо с рекомендациями воздержаться от подобных практик, поскольку они создают условия для нарушения прав заемщика.