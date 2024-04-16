Первый банк в России подключил обмен данных с ЕНС

«Точка» первой среди российских банков запустила интеграцию с единым налоговым счётом (ЕНС) для своих клиентов в онлайн-бухгалтерии.

Предприниматели теперь могут видеть баланс и задачи на уплату налогов с учетом данных ЕНС. Эта функция доступна в одном окне — в сервисе отображается информация о налогах как по предпринимательской деятельности, так и по личным как физического лица. Пресс-релиз об этом поступил «Клерку» от самого банка.

Теперь предпринимателям не нужно беспокоиться о налоговых обязательствах:

Онлайн-бухгалтерия автоматически синхронизирует данные с ЕНС, что позволяет точно рассчитывать необходимые суммы к уплате и гарантировать своевременность всех платежей.

Благодаря интеграции с ЕНС, клиенты смогут сэкономить время на бухгалтерских расчетах и видеть всю информацию о платежах в налоговую без сверок с ФНС и личным кабинетом налогоплательщика.

Теперь вся информация по налогам — как для ИП, так и физлиц — собрана в интерфейсе Онлайн-бухгалтерии Точки.

В Точке мы не просто следим за инновациями, но и постоянно работаем над новыми решениями, чтобы предприниматели могли сфокусироваться на развитии своего бизнеса, не отвлекаясь на рутинные задачи. Интеграция с ЕНС — это большой шаг в этом направлении. С ней мы не только упрощаем налоговый учет, но и даем предпринимателям уверенность: не нужно беспокоиться о сроках платежей, о том, какие налоги нужно платить и на какую сумму пополнить единый налоговый счет. Все финансовые операции находятся под надежным контролем и в одном месте, – подчеркивает Даниил Смирнов, лидер сервиса «Онлайн-бухгалтерия» в Точке.

Сейчас сервис работает в тестовом режиме, но в ближайшем будущем он будет доступен для всех клиентов Онлайн-бухгалтерии.