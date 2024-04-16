Производитель заплатил огромный штраф за запрет продавать товары, аналогичные своему

Ранее ФАС выявила, что организация включала в договоры с дистрибьюторами запрет на реализацию линолеума других производителей, а также применяла штрафные санкции за несоблюдение этого запрета.

Главным критерием бонусной программы компании в отношении розничных магазинов было сокращение представленности продукции конкурентов, что также приводило к отказу от заключения договоров с иными производителями напольных покрытий.

Ведомство признало компанию нарушившей антимонопольное законодательство и выдало компании предписание, направленное на обеспечение конкуренции, а также назначила штрафы: 286 857 227 рублей – за злоупотребление доминирующим положением и 3 млн рублей – за координацию экономической деятельности.

Законность решений антимонопольного органа поддержали суды всех трех инстанций.