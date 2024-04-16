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Социальные пособия

Добавили новое направление расходования средств маткапитала

Правительство расширило возможности использования средств маткапитала на улучшение жилищных условий семей с детьми.
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Теперь с помощью маткапитала можно провести реконструкцию дома блокированной застройки. Это когда жилой дом имеет общую стену или стены с другим жилым домом и отдельный выход на земельный участок.

Согласно постановлению от 09.04.2024 № 441, средства или часть средств материнского капитала разрешено направить на реконструкцию такого дома или компенсацию затрат, если реконструкция уже проведена.

При этом реконструировать можно как своими силами, так и с помощью строительной организации. В первом случае Социальный фонд переведет средства маткапитала на счет одного из родителей, во втором – на счет строительной фирмы.

Закон, позволяющий направлять средства маткапитала на реконструкцию дома блокированной застройки, был подписан в конце 2023 года. Указанное постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 5 января 2024 года.

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