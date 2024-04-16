Введут штрафы за самовольное использование централизованных систем водоснабжения

Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект о введении ответственности за самовольное пользование централизованными системами водоснабжения и водоотведения.

Штрафы в случае принятия закона могут достигать 30 000 рублей. Это дополнения в статью 7.20 КоАП.

Нововведение предполагает не только штрафы для нарушителей, но и расширяет понятие правонарушения, включая в него как самовольное подключение, так и неподконтрольное пользование системами.

Статья предусматривает штрафы:

для граждан — от 1000 до 1500 рублей;

должностных лиц — от 2000 до 3000;

для юрлиц — от 20 000 до 30 000.

Соответственно, эти штрафы будут распространяться и на самовольное использование централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

В соответствии с Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными правительством, под самовольным пользованием централизованной системой водоснабжения и (или) водоотведения понимается пользование ею либо без договора либо при нарушении сохранности контрольных пломб на задвижках, пожарных гидрантах или обводных линиях, а также при врезке в водопровод до установки счетчика.

Суммы штрафов по ст. 7.20 КоАП не пересматривались с 2007 года.