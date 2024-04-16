Введут штрафы за самовольное использование централизованных систем водоснабжения

Штрафы в случае принятия закона могут достигать 30 000 рублей. Это дополнения в статью 7.20 КоАП.
Нововведение предполагает не только штрафы для нарушителей, но и расширяет понятие правонарушения, включая в него как самовольное подключение, так и неподконтрольное пользование системами.
Статья предусматривает штрафы:
для граждан — от 1000 до 1500 рублей;
должностных лиц — от 2000 до 3000;
для юрлиц — от 20 000 до 30 000.
Соответственно, эти штрафы будут распространяться и на самовольное использование централизованных систем водоснабжения и водоотведения.
В соответствии с Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными правительством, под самовольным пользованием централизованной системой водоснабжения и (или) водоотведения понимается пользование ею либо без договора либо при нарушении сохранности контрольных пломб на задвижках, пожарных гидрантах или обводных линиях, а также при врезке в водопровод до установки счетчика.
Суммы штрафов по ст. 7.20 КоАП не пересматривались с 2007 года.
Начать дискуссию