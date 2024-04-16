Продлят особый порядок включения субъектов МСП из новых регионов в единый реестр

В случае окончательного принятия закона он будет действовать до 2025 года.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении до 10 июня 2025 года особого порядка включения компаний, работающих в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, в единый реестр МСП.

Данный законопроект предполагает особый порядок включения в реестр, более простые условия для внесения в категорию микропредприятия. Этот механизм работает уже почти год, и мы видим его эффективность, — рассказал зам. председателя комитета по малому и среднему предпринимательству Олег Голиков.

Уже зарегистрировано более 5500 предприятий из новых регионов.

Предприятия, включенные в реестр МСП, смогут участвовать в госпрограммах, а также получать различные меры поддержки.