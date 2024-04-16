Доходы от акцизов на табак и алкоголь пойдут на развитие спорта

Такую законодательную инициативу обсудили сегодня на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту. Она разрабатывается в рамках поручений президента и готовится к внесению.

Речь идет о введении с 2026 года целевых отчислений от алкоголя и табака на финансирование спортивных мероприятий. Сумму субсидий будет каждый год утверждать правительство в процентном соотношении от суммы акциза, который платится в соответствии с налоговым законодательством.

Целевые отчисления могут быть направлены на финансирование массового спорта, детско-юношеского спорта, в том числе на строительство и эксплуатацию объектов спорта.

Как сказал глава комитета Дмитрий Свищев, инициатива еще требует дополнительной проработки совместно с Минфином.