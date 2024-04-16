Доходы от акцизов на табак и алкоголь пойдут на развитие спорта

Речь идет о введении с 2026 года целевых отчислений от алкоголя и табака на финансирование спортивных мероприятий. Сумму субсидий будет каждый год утверждать правительство в процентном соотношении от суммы акциза, который платится в соответствии с налоговым законодательством.
Целевые отчисления могут быть направлены на финансирование массового спорта, детско-юношеского спорта, в том числе на строительство и эксплуатацию объектов спорта.
Как сказал глава комитета Дмитрий Свищев, инициатива еще требует дополнительной проработки совместно с Минфином.
Вопрос очень важный. Нам необходимо приложить все усилия для того, чтобы найти оптимальное решение в нынешнее непростое время, которое позволило бы получить для спортивной отрасли дополнительный источник финансирования. В этой связи нам необходимо очень плотно отработать этот вопрос с Минфином, прежде чем выходить на внесение законопроекта, - отметил Свищев.
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