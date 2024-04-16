Организации без зарплаты тоже должны сдавать РСВ

В НК не предусмотрено освобождение от сдачи нулевого РСВ в зависимости от численности работников, видов деятельности и т.д. Все организации должны сдавать РСВ.

Сдавая РСВ с нулевыми показателями, компания заявляет в ИФНС об отсутствии в конкретном отчетном периоде выплат в пользу физлиц и об отсутствии страховых взносов, подлежащих уплате, поясняют налоговики.

Нулевые РСВ позволяют налоговикам отделить недобросовестных плательщиков, которые нарушают установленный срок для сдачи РСВ, от плательщиков, у которых не было выплат физлицам.

При этом те, у кого не было выплат физлицам сдают РСВ в упрощенном виде – заполняют только титульный лист, раздел 1 без приложений и раздел 3 с нулями и прочерками.

При этом в разделе 1 надо указать код «2» в поле «Тип плательщика».

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