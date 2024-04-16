В разделе 2 формы 6-НДФЛ теперь не надо отдельно выделять выплаты по договорам ГПХ

6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года сдают по новой форме. В разделе 1 теперь шесть сроков уплаты и возврата НДФЛ, в разделе 2 тоже есть изменения.

В строке 020 раздела 1 (отражается сумма налога, подлежащая перечислению не за отчетный квартал, а нарастающим итогом с начала года.

То есть, в отчете за 1 квартал строка 020 – это сумма строк 021 – 026, а в отчете за полугодие – сумма строк 021 – 026 и строки 020 из отчета за 1 квартал.

В разделе 2 изменились номера строк. Нет отдельно выделенных сумм дивидендов, доходов по договорам ГПХ.

Выделяются только суммы доходов высококвалифицированных специалистов, их количество и сумма налога, исчисленная с их доходов.

ВКС – это иностранный специалист, определенным образом поставленный на учет в подразделении ГУВД, получающий определенный размер зарплаты.

Поэтому, если среди работников таких специалистов нет, то строки 111, 121 и 141 всегда должны быть равны 0.

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