Впервые снизился разрыв между пенсиями работающих и незанятых россиян

С начала 2023 года по январь 2024 года средний размер пенсионных выплат по старости, которые получают занятые, вырос почти на 13% — с 15,9 до 17,9 тыс. рублей.

За последние годы разрыв между выплатами, которые получают работающие и неработающие пенсионеры, впервые сократился до 5,6 тыс. рублей. Разница будет сокращаться и дальше, до окончания переходного периода пенсионной реформы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на статистику Соцфонда.

К 1 января 2024 года пенсии тех, кто не работает, выросли на 8% — с 21,8 до 23,5 тыс. рублей.

Страховые выплаты по старости индексируются только для неработающих пенсионеров. В начале 2024 года их размер подняли на 7,5%. Работающие пенсионеры получают страховую выплаты и фиксированную сумму к ней без учета индексаций. Социальный фонд корректирует выплаты больше чем на стоимость трех пенсионных баллов. В 2023 году такое повышение было до 371 рубля, а в 2024 году — до 400 рублей.

Предполагается, что повышение выплат работающим пенсионерам обеспечивается за счет роста социальных отчислений работодателя и дополнительных накопленных баллов, а инфляционные издержки должны компенсироваться ростом их зарплаты, — сказал Виктор Ляшок из Президентской академии.

С 2015 года число работающих пенсионеров сократилось с 15 до 7,8 млн человек. В 2025 году ожидается, что этот показатель может снизиться до 5,6 млн.