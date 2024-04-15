Семьи мобилизованных не будут оплачивать воду и газ за своих родственников-участников СВО

Правительство приняло постановление, которое позволит семьям мобилизованных не платить за воду и газ, если их родственники, которые участвуют в СВО, проживают в квартирах, где невозможно использовать индивидуальные приборы учета.
Решение позволит снизить финансовую нагрузку на отдельные семьи мобилизованных граждан в период прохождения ими военной службы, — сказано на сайте кабмина.
Сейчас коммунальную плата за жилье без счетчиков рассчитывают по установленным нормативам, исходя из количества проживающих в квартире. Теперь в платежной квитанции будут учитывать тот факт, что мобилизованные временно не пользуются системами водо- и газоснабжения.
Чтобы получить льготу, родственникам мобилизованных нужно принести в управляющую компанию справку из военкомата с подтверждением мобилизации.
Комментарии12
По логике вещей, тогда платить за воду и газ за них будут все остальные жильцы этого дома посредством СОИ (содержание общедомового имущества).
так куда они поехали? На войну или по другим квартирам сидят?
Редакторы, ну Вы бы хоть как-то следили бы за формулировками. Начинаешь читать и.....
даже в комуналках (СПб на В.О.) у всех стоят счетчики на воду. Так что норматив, видимо достаточно редкая вещь
"плата за жилье без счетчиков рассчитывают по установленным нормативам, исходя из количества проживающих в квартире"
Если не подавать показания счетчиков, то с какого-то момента начинают применять нормативы потребления.
Редкая, но существующая. В частности, именно из-за нормативов начисления "исходя из количества проживающих" в нашей местности в последнее время пошёл просто вал судебных исков от регионального мусорного оператора. У них в компутере "был сбой", из-за чего задним числом поменялись начисления. Кто вовремя заметил, тот обратился за пересчётом.
У нас массово с начала года "выросла" площадь за капремонт.
Есть предположение, что это произошло за счет площади балконов и лоджий.