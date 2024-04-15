Семьи мобилизованных не будут оплачивать воду и газ за своих родственников-участников СВО

В квартирах без приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается по нормативу, исходя из числа жителей. Размер платежей можно сократить, поскольку мобилизованный временно не пользуется водой и газом.

Правительство приняло постановление, которое позволит семьям мобилизованных не платить за воду и газ, если их родственники, которые участвуют в СВО, проживают в квартирах, где невозможно использовать индивидуальные приборы учета.

Решение позволит снизить финансовую нагрузку на отдельные семьи мобилизованных граждан в период прохождения ими военной службы, — сказано на сайте кабмина.

Сейчас коммунальную плата за жилье без счетчиков рассчитывают по установленным нормативам, исходя из количества проживающих в квартире. Теперь в платежной квитанции будут учитывать тот факт, что мобилизованные временно не пользуются системами водо- и газоснабжения.

Чтобы получить льготу, родственникам мобилизованных нужно принести в управляющую компанию справку из военкомата с подтверждением мобилизации.