Российские виноделы поднимут цены до 35%

Из-за роста ставок на акцизы производители вина пересмотрят ценовую политику в сторону увеличения.

Компания «Абрау-Дюрсо» предупредила о росте цен на свою продукцию в диапазоне от 7 до 35%. Повышение произойдет с 13 мая 2024 года.

На 35% вырастет стоимость игристого вина защищенного географического указания «Империал», на 18% дороже станет «Русское шампанское «Кошерное». Об этом пишет РБК.

Наименьший рост цен ожидает «Русское шампанское» (на 7%), «Русское шампанское «Резерв», игристое вино «Виктор Дравиньи», а также игристые вина винодельни «Ведерниковъ» и 38-градусную настойку «7 овощей» (на 8%).

Также на 15% вырастет стоимость джина «7 трав» и сидра «Абрау-Дюрсо», на 10% подорожает коньяк «Абрау 1870».

Повысить стоимость вина готовятся «Цимлянские вина», «Союз-Вино», винный дом «Фотисаль», «Золотая балка» и другие.

Рост ставок на акцизы изменит ценовую политику на вина в сторону увеличения, — сказали в пресс-службе «Цимлянских вин».

Осенью 2023 года Владимир Путин подписал закон, по которому с 1 мая 2024 года акцизы на вино и шампанское вырастут в три раза.

Акциз на тихие вина увеличится с 34 до 108 рублей за 1 литр. Ставка на игристые вина возрастет с 45 до 141 рублей.