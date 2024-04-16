Росаккредитация проверила 21 млн товарных карточек на маркетплейсах

85% товаров, которые продаются на маркетплейсах подлежат обязательному декларированию и сертификации, однако нужные документы у продавцов есть только на 10% продукции.

Число проверенных товаров на маркетплейсах выросло до 21 млн. Нужные документы есть только у 10% от всей продукции, которая подлежит декларированию и сертификации.

На маркетплейсах уже более 21 млн карточек с пометкой «Товар проверен», подтверждающей безопасность продукции, свидетельствуют данные службы. Однако пока только 10% всех товаров на онлайн-площадках, подлежащих сертификации и декларированию, обладают такими документами, — сказали ТАСС в Росаккредитации.

В карточке проверенных товаров появляется пометка «Товар проверен», если на нее нажать, то покупатель перейдет в реестр Росаккредитации, чтобы удостовериться, что на продукцию выданы все разрешительные документы.

Уже сейчас можно зайти в любую категорию товаров и проверить, что сертификат есть. Если раньше ссылка на сертификат была доступна с сайтов маркетплейсов, то теперь уже идет интеграция сервиса в приложения, — сообщил руководитель службы Назарий Скрыпник.

В 2021 году ведомство создало сервис обмена данными о сертификатах и декларациях с маркетплейсами. В проекте уже участвуют более 20 компаний, в том числе Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет и Мегамаркет.