Не устанавливать: в App Store появилось фейковое приложение Сбера

Фейковое приложение Сбербанка нашли в магазине приложений для устройств с операционной системой iOS. Оно называется «Сбер: Онлайн Банк» и по оформлению копирует фирменный стиль банка.
Несмотря на то, что под названием стоит отметка «Официальное приложение», в банке заявили о мошенничестве.
Даже если есть приложения в App Store, то они мошеннические, поэтому не рекомендуем скачивать какие-либо приложения через удаленные каналы, — объяснили «РИА Новостям» представители Сбера.
Сейчас установить банковское приложения на устройства iOS можно только в офисе банка.
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