Не устанавливать: в App Store появилось фейковое приложение Сбера

Сбербанк заявил, что приложение «Сбер: Онлайн Банк» в App Store создано мошенниками. Установить безопасное приложение можно только в офисе банка.

Фейковое приложение Сбербанка нашли в магазине приложений для устройств с операционной системой iOS. Оно называется «Сбер: Онлайн Банк» и по оформлению копирует фирменный стиль банка.

Несмотря на то, что под названием стоит отметка «Официальное приложение», в банке заявили о мошенничестве.

Даже если есть приложения в App Store, то они мошеннические, поэтому не рекомендуем скачивать какие-либо приложения через удаленные каналы, — объяснили «РИА Новостям» представители Сбера.

Сейчас установить банковское приложения на устройства iOS можно только в офисе банка.