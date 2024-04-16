Малый и средний бизнес получил нефинансовую поддержку на 78 млрд рублей

За время действия нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» центры «Мой бизнес» оказали нефинансовую поддержку предпринимателям на сумму 78 млрд рублей. Стоимость рассчитало Минэкономразвития.

Спустя 3 года 78% предпринимателей продолжают работать после получения консультационной поддержки, 83% — после обучающих программ. То есть эти компании не только успешно проходят «долину смерти» в первые 2 года после создания бизнеса, но и увеличивают доходы, трудоустраивают больше работников, приносят деньги в бюджет, — сказала заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

На 1 рубль бесплатной для бизнеса господдержки приходится 2,5 рубля налогов.

За год малые и средние предприятия, которые получили поддержку, в два раза увеличили доходы, а число их сотрудников выросло в 8 раз.

Сейчас в 88 регионах страны работает 430 центров «Мой бизнес». Предприниматели могут получить поддержку в режиме одного окна, а также проконсультироваться по разным вопросам ведения бизнеса — от создания бизнес-проекта до выхода на экспорт.

Кроме того, представителям МСП помогают в продвижении, в запуске рекламных акций, создании сайтов.